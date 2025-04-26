Сенатор Пушков прокомментировал сообщения о принудительном мире для Украины

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Зарубежные издания сокрушаются по поводу того, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "навязывают принудительный мир", а президент США Дональд Трамп, в свою очередь, исходит из того, что находящиеся у РФ территории потеряны для Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По его словам, в действительности озвученные тезисы похожи на реальное положение дел, однако иностранные журналисты, как всегда, "наводят тень на плетень".

В частности, сенатор подчеркнул, что это не Трамп якобы позволяет РФ сохранить территории – это Украина утратила их в результате боевых действий. Подход Белого дома лишь отражает реалии на земле. Кроме того, Пушков указал, что мир всегда бывает принудительным для проигравшей стороны.

"Он был принудительным для Франции после Ватерлоо, а также после проигранной Францией франко-прусской войны 1871–72 гг. Он был принудительным для Германии после 1-ой мировой. Проигранная война всегда завершается принудительным миром или полной капитуляцией", – заключил Пушков.

Ранее Трамп сообщил, что большая часть основных позиций украинского урегулирования согласнованы. Теперь, по его словам, Москве и Киеву необходимо организовать встречу "на очень высоком уровне".

Проект США по урегулированию конфликта был представлен Евросоюзу и Украине 17 апреля в ходе переговоров в Париже спецпосланником США Стивом Уиткоффом. По данным СМИ, документ предполагает постоянный отказ от огня, начало немедленных переговоров между Москвой и Киевом, отсутствие попыток Киева войти в состав НАТО и прочие условия.