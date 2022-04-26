Москва объявила персонами нон грата трех дипломатов шведского посольства в РФ

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Москва объявила персонами нон грата трех дипломатов шведского посольства в России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

26 апреля в МИД была вызвана посол Швеции в РФ Малена Мард, которой был объявлен протест в ответ на враждебные действия шведских властей в отношении беспричинно выдворенных из страны трех дипломатов российского посольства в Стокгольме, а также в ответ на оказание Швецией военной поддержки Киеву и покрывательство преступлений украинских националистов против мирных граждан ДНР, ЛНР и Украины.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.