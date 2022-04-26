В МИД Китая заявили, что страна не заинтересована в третьей мировой войне

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Китай не заинтересован в третьей мировой войне и выступает в поддержку налаживания ситуации на Украине путем дипломатии. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

"Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <...> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров", – отметил Вэньбинь на брифинге.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов. Кроме того, Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главным приоритетом в конфликте на Украине продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боев.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

