В США заявили о желании сократить напряженность в отношениях с РФ

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США стремятся к снижению напряженности в отношениях с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя американских властей, речь преимущественно идет о привлечении России к ответственности за неприемлемые, по мнению Вашингтона, действия и принятии соответствующих мер.
"Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели – снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо", – подчеркнула Псаки.
Представитель Белого дома также добавила, что в США не рассматривают санкции против РФ единственным инструментом выстраивания отношений между государствами.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в июне 2021 года может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он отметил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что дата встречи по-прежнему не определена. По некоторым данным, это может произойти 15–16 июня.
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