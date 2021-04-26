Дата встречи Путина и Байдена еще не определена – Песков

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Встреча Владимира Путина и Джо Байдена планируется летом, сообщил пресс-секретарь президента РФ. При этом точная дата встречи и место ее проведения пока не определены.

Таким образом, представитель Кремля не подтвердил, что встреча двух лидеров состоится 15–16 июня.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена. Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", – сказал Песков.

Он добавил, что пока рано говорить, какая страна рассматривается в качестве места встречи.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в июне 2021 года может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он отметил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения. Окончательное решение будет зависеть от многих факторов.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

В ходе разговора главы государств подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на основе продления договора СНВ-3, а в дальнейшем выстраивать предсказуемые отношения между странами.

