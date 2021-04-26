Китай пообещал поддержать Россию на фоне ужесточения западных санкций

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Власти Китая собираются усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы решительно против применения односторонних санкций. Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства", – цитирует представителя МИД КНР ТАСС.

Вэньбинь уточнил, что Китай рассчитывает на дальнейшие конструктивные отношения между Россией и США, сейчас же Соединенные Штаты осуществляют однобокое давление.

В заключение представитель китайского МИД сказал, что в ситуации пандемии мировое сообщество должно сплотиться и активизировать усилия для поддержания безопасности на всех территориях.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь назвал недопустимым вмешательство США и Евросоюза во внутренние дела России. Дипломат отметил, что иностранные государства не имеют права наказывать РФ за дело против Алексея Навального.