Премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы по теме России

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Глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий объявил срочное совещание руководителей правительств стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, для обсуждения "российского вопроса". Об этом сообщает РИА Новости.

"Цель этой встречи – обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", – говорится в сообщении Центра информации польского правительства.

Отмечается, что совещание пройдет в формате видеоконференции.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.