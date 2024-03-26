Замгенсека ООН напомнил о Глобальной контртеррористической стратегии после заявлений Кирби

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Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть Глобальная контртеррористическая стратегия, которую одобрили все страны консенсусно уже в восьмой раз. В этом документе идет речь именно о международном сотрудничестве, как о наиболее эффективном инструменте борьбы с терроризмом", – сказал он.

Терроризм является глобальной угрозой, и международное сотрудничество по линии специальных служб – один из важнейших факторов для его предотвращения, считает Воронков.

Он также заявил, что контртеррористическое управление ООН, как только получит соответствующие поручения, будет готово подключиться к расследованию теракта в "Крокус Сити Холле".

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не собираются оказывать властям России помощь в сфере безопасности после произошедшего теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли концертный зал.

ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно были задействованы в теракте. Исполнителей теракта заключили в СИЗО до 22 мая.

Согласно данным главы СК РФ, число погибших выросло до 139, а количество пострадавших увеличилось до 182 человек.

