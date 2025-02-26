Маск заявил об угрозах из-за работы по сокращению госрасходов в США

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Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил об угрозах, которые он получает из-за работы по сокращению госрасходов. Об этом он рассказал в ходе первого заседания кабинета американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти", – приводит его слова РИА Новости.

При этом глава DOGE не раскрыл, от кого именно поступают угрозы. Маск отметил, что, несмотря на крупные планы по сокращению числа госслужащих в США, американские власти стремятся сохранить все места, которые действительно являются необходимыми, и оставить тех сотрудников, которые работают хорошо.

Ранее генпрокурор американского штата Аризона признал, что действия Маска на посту главы ведомства по повышению эффективности правительства являются неконституционными. В заявлении генпрокурора говорится, что полномочия Маска противоречат американской конституции.

В отношении Маска и Трампа были поданы иски от 14 штатов. По мнению авторов заявления, своим решением американский лидер превратил незначительную должность в "пост агента хаоса с безграничной властью".