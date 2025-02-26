Reuters: США воздержались от поддержки совместного заявления ВТО, осуждающего Россию

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

США воздержались от поддержки совместного заявления Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающего действия России на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что в тексте заявления ВТО осуждается российская "агрессия" на Украине.

Ранее США высказались против антироссийской резолюции по Украине, которую 24 февраля приняла Генассамблея ООН. В документе содержится требование к России вывести свои войска с украинской территории и прекратить боевые действия.

США при этом подготовили свою нейтральную резолюцию, которую ГА также приняла, включив в нее несколько антироссийских поправок. Однако Генассамблея ООН отклонила поправку России к американской резолюции. Российская сторона предлагала добавить после слов "призывает к скорейшему прекращению конфликта" фразу "в том числе путем устранения его коренных причин".