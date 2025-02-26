Участник "Времени героев" Шептухин стал советником главы ФАПС

Фото: времягероев.рф

Участник президентской программы "Время героев" Александр Шептухин получил должность советника главы Федерального агентства воздушного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Шептухин стал одним из 83 участников первого потока программы в мае прошлого года. "Время героев" он охарактеризовал как один из лучших проектов в стране.

"Моим наставником стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. Это уникальный человек, профессионал своего дела, у которого мне повезло учиться", – отметил он.

Сам Савельев, в свою очередь, отметил, что Шептухин хорошо показал себя во время стажировки, и назвал его нацеленным на результат человеком.

"Дисциплина, характер, ответственность и интерес к новым знаниям и открытиям формируют в нем стержень, который даст возможность развиваться, профессионально расти на новом месте и добиваться высоких результатов. Я желаю ему успехов", – сказал зампредседателя правительства РФ.

Ранее еще один участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области.

До этого Роман Гришин, также участвовавший в проекте, был назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Он прошел обучение у главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева.

