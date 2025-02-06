Участник "Времени героев" Муссагалеев стал и. о. замминистра регполитики Оренбуржья

Фото: времягероев.рф

Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области. Об этом сообщается в телеграм-канале программы.

Глава региона Денис Паслер считает, что Муссагалеев будет значимым членом команды областного правительства. Одно из направлений его работы будет связано с координацией работы общественных организаций по поддержке бойцов СВО, ветеранов и их родственников, уточнил губернатор.

Сам Муссагалеев отметил, что войти в состав регионального правительства родного края является для него большой ответственностью.

Ранее другой участник программы Роман Гришин был назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Он прошел обучение у главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева. Как указал Гришин, полученные от министра поддержка и советы помогут в выполнении обязанностей на новом посту.

Число военнослужащих, получивших звание Героя РФ, среди участников второго потока "Времени героев" увеличилось на 53%, до 51, уточнил ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко.