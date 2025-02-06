06 февраля, 16:42Политика
Участник "Времени героев" Муссагалеев стал и. о. замминистра регполитики Оренбуржья
Фото: времягероев.рф
Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области. Об этом сообщается в телеграм-канале программы.
Глава региона Денис Паслер считает, что Муссагалеев будет значимым членом команды областного правительства. Одно из направлений его работы будет связано с координацией работы общественных организаций по поддержке бойцов СВО, ветеранов и их родственников, уточнил губернатор.
Сам Муссагалеев отметил, что войти в состав регионального правительства родного края является для него большой ответственностью.
Ранее другой участник программы Роман Гришин был назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. Он прошел обучение у главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева. Как указал Гришин, полученные от министра поддержка и советы помогут в выполнении обязанностей на новом посту.
Число военнослужащих, получивших звание Героя РФ, среди участников второго потока "Времени героев" увеличилось на 53%, до 51, уточнил ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
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