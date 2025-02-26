В ГД поддержали запрет участия иноагентов в образовательной деятельности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, согласно которому иностранные агенты не смогут принимать участие в просветительской и образовательной деятельности в России, и рекомендовал депутатам принять проект в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Проект был внесен в ГД в январе группой депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

В случае принятия изменения будут внесены в закон "Об образовании в РФ". В соответствии с ними, иноагенты не смогут участвовать в указанной деятельности для детей и взрослых.

Также законопроект предлагает аннулировать лицензию на осуществление образовательной деятельности, если лицензиар будет включен в список иноагентов.

Ранее Пискарев сообщал, что ГД рассмотрит пакет законопроектов о запрете участия иноагентам в просветительской деятельности в марте. По словам парламентария, лишившись поддержки USAID, российские НКО-иноагенты пытаются найти новые источники зарубежного финансирования. Среди российских подписантов обращений к Евросоюзу присутствуют и организации-иноагенты, которые занимаются просветительской деятельностью, считает глава комитета.

Кроме того, в Госдуму уже был внесен ряд законопроектов, которые должны ввести новые ограничения для этой категории граждан. Депутаты предложили ужесточить ответственность за нарушение норм закона и ужесточить штраф до 500 тысяч рублей за несоблюдение требований Минюста РФ.