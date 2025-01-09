Комиссия ГД почти завершила работу над допмерами борьбы с деструктивом от иноагентов

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершает разработку дополнительных мер, направленных на противодействие деструктивному влиянию со стороны иноагентов и прочих антироссийских сил, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

По словам парламентария, анализ последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров, "работающих в интересах политического истеблишмента Запада", свидетельствует о курсе этих государств на продолжение системной конфронтации с Россией.

"Признавая военные успехи нашей страны в СВО и невозможность нанести нам поражение на поле боя, западники делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций, в первую очередь по социальной повестке, и работу с оппозицией", – подчеркнул Пискарев.

В частности, Великобритания уже признает "частичную победу России, отсутствие лидерства на Западе и усталость западных доноров" Украины. При этом для выхода из этой ситуации представители государства призывают "западный мир прижать Россию в 2025 году, усилив санкционное давление". По данным главы комиссии, об этом говорится в выпущенном некоторое время назад экспертном материале британского аналитического центра Chatham House, который был признан Генпрокуратурой РФ нежелательным в стране после соответствующего обращения комиссии.

Пискарев назвал подобные попытки нанести поражение российской стороне бесперспективными, а также обратил внимание, что стране известны методы вмешательства в ее внутренние дела. Он также отметил, что очередное заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России должно состояться в январе.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит специальные рублевые счета для доходов иностранных агентов. Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь иноагенты обязаны использовать специальный рублевый счет для получения вознаграждения за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

