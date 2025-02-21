ГД рассмотрит проекты о запрете участия иноагентам в просветительской деятельности

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Госдума рассмотрит в марте пакет законопроектов о запрете участия иноагентам в просветительской деятельности в России. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Соответствующий пакет законопроектов комиссии, предусматривающий введение для иноагентов запрета на участие в процессах образования и просвещения в России, рассмотрим в первом чтении", – приводятся слова парламентария в телеграм-канале комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

По словам Пискарева, лишившись поддержки USAID, российские НКО-иноагенты пытаются найти новые источники зарубежного финансирования. Как отметил парламентарий, среди российских подписантов обращений к Евросоюзу присутствуют и организации-иноагенты, которые занимаются просветительской деятельностью.

Данный факт, указал Пискарев, показывает необходимость введения запрета на осуществления иноагентами просветительской деятельности.

В январе в Госдуму был внесен пакет законопроектов, направленных на введение новых ограничений для иноагентов. Депутаты предложили ужесточить ответственность за нарушение норм закона. Также в документах присутствовал законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей для иноагентов за несоблюдение требований Минюста РФ.

В прошлом году Владимир Путин подписал закон, который вводит специальные рублевые счета для доходов иностранных агентов. Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь иноагенты обязаны использовать специальный рублевый счет для получения вознаграждения за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

