Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Украина полностью уничтожила доверие США, в связи с чем Киев ожидает расплата. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает РИА Новости.

Порошенко указал на угрожающую ситуацию, которая сложилась для властей Украины. Страны G7 не смогли согласовать общее заявление по Украине, а США и Израиль проголосовали против украинской резолюции в ООН.

За потерю американского доверия Киеву придется платить. В частности, это будет выражаться в том, что президент США Дональд Трамп будет принимать решение по украинскому конфликту, не спрашивая при этом мнение Киева, отметил Порошенко.

Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным относительно завершения украинского конфликта. Также обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.

США намерены обсудить с Россией, на что готова пойти Москва для украинского урегулирования, на следующих переговорах, отметил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, на прошедших переговорах в Эр-Рияде РФ показала свою заинтересованность в урегулировании конфликта на справедливых условиях.