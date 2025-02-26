Спецпосланник Трампа заявил о скором завершении конфликта на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт завершится в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Я очень позитивно смотрю на то, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) намерен сделать с этим конфликтом. И я полностью доверяю ему в том, что эта война закончится в скором времени", – заявил Келлог.

Ранее Трамп сообщил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Американский лидер подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и, в конечном счете, достижение постоянного мира.

Хорошая сделка по урегулированию конфликта на Украине оставит ее участников "немного несчастными", сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп знает, как заключать сделки.