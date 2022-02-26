Россия считает безосновательными обвинения в агрессии со стороны Запада – МИД

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Исходящие от Запада обвинения в агрессии в адрес России являются безосновательными в условиях, когда страны НАТО не желают вести диалог об укреплении безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", – сказала она.
По словам Захаровой, страны Запада не заинтересованы в защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и, по сути, стали соучастниками их многолетнего геноцида.
"В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей Юго-Востока Украины", – подчеркнула она.
Захарова отметила, что НАТО стремится к усугублению кризисной ситуации на Украине, продолжая накачивать страну оружием массового поражения.
Ранее Захарова заявила, что нынешняя власть на Украине принадлежит марионеткам, которые лишены какого-либо суверенитета. Она отметила, что украинские власти используют указания, поступающие из-за океана, не всегда успешно и вопреки интересам народа. Захарова выразила надежду, что украинцы освободятся от гнета власти и начнут жить без разделения по национальному и языковому признакам.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
США и их союзники не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса – Захарова
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