В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Фото: Агентство "Москва”/пресс-служба Госдумы РФ

Распространенная рядом СМИ информация об ухудшении состояния главы ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности, лидер фракции находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

"Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности", – заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Отмечалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что состояние лидера ЛДПР стабильно.

Через несколько дней в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.