В США обсуждают отправку тысяч военных в страны Восточной Европы – СМИ

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США обсуждают отправку дополнительного военного контингента в страны Восточной Европы на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

"США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину", – говорится в сообщении.

В числе возможных претендентов на размещение рассматриваются Болгария, Румыния и Венгрия. При этом уточняется, что не все страны – члены Североатлантического альянса готовы к подобному шагу, поэтому Вашингтон ведет все переговоры на двусторонней основе.

К настоящему времени решение об отправке войск еще не принято.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска на Украине. При этом НАТО рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По словам Столтенберга, это необходимо, чтобы повысить уровень безопасности в Европе.

