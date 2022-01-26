Мосгордума открыла первое заседание весенней сессии 2022 года

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Московская городская дума открыла первое заседание весенней сессии после зимнего перерыва, который продлился с 31 декабря до 14 января.

"Сегодня, 26 января 2022 года, я открываю 1 575-е заседание Московской городской думы", – приводит слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Агентство "Москва".

В конце декабря 2021 года депутаты Мосгордумы приняли закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год. Всего в городскую казну было зачислено 2 триллиона 869 миллиардов рублей. При этом на реализацию госпрограмм перевели 2 триллиона 846 миллиардов рублей.

Также в Мосгордуме приняли закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в 2020 году. Доходы составили 339,1 миллиарда рублей, в то время как расходы – 332,7 миллиарда рублей.

