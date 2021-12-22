Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Мосгордумы в ходе заседания 22 декабря приняли закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год.

"Всего в городскую казну в отчетном году зачислено 2 триллиона 869 миллиардов рублей. <…> Бюджет столицы остался сбалансированным и устойчивым", – объявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Специалист также отметила, что на реализацию госпрограмм перевели 2 триллиона 846 миллиардов рублей, что составляет 95% от общего объема финансирования.

Зяббарова также рассказала о мерах антикризисной поддержки экономики Москвы в период пандемии коронавируса. Помощь получили более 50 тысяч организаций в 13 отраслях, на что было выделено более 90 миллиардов рублей.

В тексте закона об исполнении бюджета Москвы за 2020 год указано, что налог на доходы физических лиц в 2020 году поступил в бюджет Москвы в объеме 1 триллиона 155,2 миллиарда рублей. Налог на прибыль организаций составил 793 миллиарда рублей.

Отдельно в документе классифицированы расходы столицы по отраслям. Так, на развитие транспортной системы перечислили 691 миллиард 879,3 миллиона рублей, а на здравоохранение – 570 миллиардов 250,8 миллиона рублей.

Ранее Мосгордума отчиталась об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в 2020 году. Доходы составили 339,1 миллиарда рублей, в то время как расходы – 332,7 миллиарда рублей.

