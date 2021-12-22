Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мосгордума отчиталась об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в прошлом году. Соответствующий закон столичный парламент принял на заседании в среду.

"Бюджет <...> в 2020 году был исполнен по доходам в сумме 339,1 миллиарда рублей и по расходам – в сумме 332,7 миллиарда рублей с превышением доходов над расходами в сумме 6,4 миллиарда рублей", – отметила в ходе заседания директор МГФОМС Ирина Урванова.

Она уточнила, что бюджет фонда формировался за счет субвенции федерального фонда ОМС – порядка 266 миллиардов рублей, трансферов из бюджета Москвы и других источников.

На деятельность фонда, в частности на оплату медпомощи застрахованным гражданам, было потрачено 261,4 миллиарда рублей, выделенных из федерального фонда ОМС. Еще 5,7 миллиарда пошли на оплату медпомощи неидентифицированным и незастрахованным лицам.

В ноябре Сергей Собянин подписал закон о бюджете МГФОМС на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Согласно документу, в 2022 году в фонд поступит 296,3 миллиарда рублей, а общий объем доходов составит 359,6 миллиарда рублей. Из этих средств планируется потратить 359,6 миллиарда рублей.

