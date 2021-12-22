Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Мосгордума отчиталась об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) в прошлом году. Соответствующий закон столичный парламент принял на заседании в среду.
"Бюджет <...> в 2020 году был исполнен по доходам в сумме 339,1 миллиарда рублей и по расходам – в сумме 332,7 миллиарда рублей с превышением доходов над расходами в сумме 6,4 миллиарда рублей", – отметила в ходе заседания директор МГФОМС Ирина Урванова.
Она уточнила, что бюджет фонда формировался за счет субвенции федерального фонда ОМС – порядка 266 миллиардов рублей, трансферов из бюджета Москвы и других источников.
На деятельность фонда, в частности на оплату медпомощи застрахованным гражданам, было потрачено 261,4 миллиарда рублей, выделенных из федерального фонда ОМС. Еще 5,7 миллиарда пошли на оплату медпомощи неидентифицированным и незастрахованным лицам.
В ноябре Сергей Собянин подписал закон о бюджете МГФОМС на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Согласно документу, в 2022 году в фонд поступит 296,3 миллиарда рублей, а общий объем доходов составит 359,6 миллиарда рублей. Из этих средств планируется потратить 359,6 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: