Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Документ внесен на рассмотрение в Московскую городскую думу.

В 2022 году в фонд поступит 296,3 миллиарда рублей, а общий объем доходов составит 359,6 миллиарда рублей. Из этих средств планируется потратить 359,6 миллиарда рублей.

В 2023 году поступление субвенций составит 312,6 миллиарда рублей, а в 2024 году – 331,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета на 2023 год составит 377,6 миллиарда рублей, на 2024 год – 398,1 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин подписал закон, согласно которому столичным пожарным и спасателям будут начислять ежемесячные социальные выплаты. Правительство столицы будет устанавливать размер выплаты исходя из размера прожиточного минимума пенсионера.

