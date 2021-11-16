Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС

16:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Документ внесен на рассмотрение в Московскую городскую думу.
В 2022 году в фонд поступит 296,3 миллиарда рублей, а общий объем доходов составит 359,6 миллиарда рублей. Из этих средств планируется потратить 359,6 миллиарда рублей.
В 2023 году поступление субвенций составит 312,6 миллиарда рублей, а в 2024 году – 331,1 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета на 2023 год составит 377,6 миллиарда рублей, на 2024 год – 398,1 миллиарда рублей.
Ранее Сергей Собянин подписал закон, согласно которому столичным пожарным и спасателям будут начислять ежемесячные социальные выплаты. Правительство столицы будет устанавливать размер выплаты исходя из размера прожиточного минимума пенсионера.
Правительство Москвы одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год
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