Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1" призвал не относиться серьезно к каким-либо заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его мозг "непостижим для нормальных людей".

Министр напомнил о позиции украинского лидера касательно транзита российского газа в Европу через территорию Украины. В частности, Зеленский считает, что оплата за российский газ на границе с Украиной будет являться "финансированием войны". При этом он готов был рассмотреть вариант, чтобы за полученный российский газ европейские страны не платили до окончания СВО.

"То есть, понимаете, вот мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей. Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма", – сказал глава МИД.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Между тем во время визита в Россию премьер Словакии Роберт Фицо указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Тем не менее Владимир Путин подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.