Эксперт предположил, что конфликт на Украине может закончиться заморозкой боевых действий

Фото: Министерство обороны РФ

Наиболее вероятным сценарием окончания украинского конфликта представляется заморозка боевых действий. Таким мнением поделился преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований ВС США Мэттью Шмидт в своей статье для CNN.

Он утверждает, что подобное политическое решение может быть принято через несколько лет.

По мнению Шмидта, существуют еще два сценария дальнейшего развития событий. Один из них это абсолютная победа российской стороны. Он также допустил победу Украины в конфликте, однако в данном случае США и Европе сначала необходимо выйти из "политического тупика" и поставить Киеву большое количество более совершенного вооружения.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российская сторона победит в украинском конфликте, если страны ЕС не мобилизуют все свои ресурсы. Политик добавил, что Россия является великой страной, которая "угрожает демократии" Европы.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что конфликт на Украине необходимо урегулировать политическими средствами. По словам Крозетто, того, чего нельзя добиться военным путем, можно достичь на дипломатическом фронте.

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