02:36

Политика
Axios: Трамп планирует напрямую поговорить с президентом Венесуэлы Мадуро

Трамп может поговорить с Мадуро напрямую

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет поговорить с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро напрямую, несмотря на то, что тот признан Белым домом "главой террористической организации". Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что подобное решение Трампа может сигнализировать о том, что американские ракетные удары или наземные военные действия против Венесуэлы вовсе не являются неизбежными.

Ранее Трамп не исключил никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе проведения наземной военной операции. Он допустил возможность контакта с Мадуро.

Одновременно с этим Трамп обвинил его в нанесении огромного ущерба США, в первую очередь из-за наплыва преступников и наркоторговцев из Венесуэлы.

По данным СМИ, в ноябре Трамп провел новую серию консультаций по поводу возможных военных действий против Венесуэлы. Глава США провел переговоры с шефом Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

В ходе встреч они обсуждали возможность потенциальных военных ударов по Венесуэле.

Новости мира: Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с США

