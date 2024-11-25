Парламент Грузии XI созыва приступил к выполнению обязанностей

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Парламент Грузии XI созыва приступил к выполнению своих обязанностей, несмотря на митингующих оппозиционеров у здания законодательного органа, пишет ТАСС.

С этого момента правительство государства сложило полномочия, согласно Конституции Грузии. Теперь все министры, а также премьер-министр будут исполняющими обязанности до утверждения нового кабмина.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция.