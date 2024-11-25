Серия взрывов прозвучала в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в Киеве вечером 24 ноября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Местная администрация подтвердила, что в Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Тем не менее другие подробности пока не разглашаются.

Кроме того, украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольных ВСУ городах Запорожье и Херсоне.

Сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины, включая Киевскую, Харьковскую, Сумскую области и другие.

Утром 23 ноября еще одна серия взрывов прозвучала в украинской столице. Тогда местные власти также не захотели комментировать ситуацию.

Ранее военные РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах. Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил.