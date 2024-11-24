Блогер Шарий заявил, что сотрудники нескольких посольств покинули Украину

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Сотрудники посольств США, Франции, Германии, Великобритании и Китая покинули Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского блогера Анатолия Шария.

По его данным, некоторые дипломаты выехали на территорию Польши, остальные решили вернуться на родину. Также Украину покинули представители Бельгии, Нидерландов и Скандинавских стран.

Ранее американское посольство в Киеве объявило о своем закрытии из-за возможных угроз безопасности. В связи с этим граждан призвали быть готовыми идти в укрытие.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной рады из-за отмены заседания, которое должно было пройти в пятницу, 22 ноября, а также дипломатов посольств иностранных государств по причине приостановки работы.