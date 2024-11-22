"Газета.ру": в Киевской области прогремели взрывы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины утром 22 ноября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным прессы, в настоящее время в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. В городе Сумы было слышно не менее четырех взрывов.

20 ноября в Киеве четыре раза произошли взрывы. Воздушная тревога в городе объявлялась три раза.

На фоне этого посольство США в Киеве решило закрыться. Причиной дипмиссия указала возможные угрозы безопасности. Американских граждан призвали быть готовыми идти в укрытие.

При этом Кремль не стал комментировать информацию американского посольства о возможной угрозе воздушной атаки в Киеве. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос относится к Минобороны РФ.

