Песков не стал комментировать сообщение посольства США о ракетной угрозе в Киеве

Фото: kremlin.ru

Кремль не комментирует информацию американского посольства о возможной угрозе воздушной атаки в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается непосредственно хода СВО", – уточнил он.

Как подчеркнул представитель Кремля, этот вопрос относится к Минобороны РФ.

С начала суток в Киеве уже четыре раза были слышны взрывы. Воздушная тревога в городе объявлялась три раза. Более того, в красной зоне находятся Полтавская, Сумская, и Черниговская области.

На фоне этого посольство США в Киеве решило закрыться. Причиной дипмиссия указала возможные угрозы безопасности. Американских граждан призвали быть готовыми идти в укрытие.

