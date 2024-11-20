20 ноября, 13:38Политика
Песков не стал комментировать сообщение посольства США о ракетной угрозе в Киеве
Фото: kremlin.ru
Кремль не комментирует информацию американского посольства о возможной угрозе воздушной атаки в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается непосредственно хода СВО", – уточнил он.
Как подчеркнул представитель Кремля, этот вопрос относится к Минобороны РФ.
С начала суток в Киеве уже четыре раза были слышны взрывы. Воздушная тревога в городе объявлялась три раза. Более того, в красной зоне находятся Полтавская, Сумская, и Черниговская области.
На фоне этого посольство США в Киеве решило закрыться. Причиной дипмиссия указала возможные угрозы безопасности. Американских граждан призвали быть готовыми идти в укрытие.