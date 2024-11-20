Посольство США в Киеве сообщило о закрытии

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Американское посольство в Киеве закроется из-за возможных угроз безопасности. В связи с этим граждан призвали быть готовыми идти в укрытие, сообщается на сайте дипмиссии.

"Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", – отмечается в сообщении.

С начала суток в Киеве уже четыре раза были слышны взрывы. Воздушная тревога в городе объявлялась три раза. Более того, в красной зоне находятся Полтавская, Сумская, и Черниговская области.

Между тем жители Одессы на Украине перекрыли одну из городских улиц в знак протеста из-за отсутствия электричества в их районе. По информации СМИ, в некоторых домах в Одессе света нет уже два с половиной дня. Небольшой части горожан при этом возобновляли подачу электричества, однако это продлилось всего три часа.

Ранее ВСУ признали, что работа украинских средств ПВО стала причиной падения обломков ракет в городской черте Одессы, из-за чего пострадали несколько граждан. По данным МВД Украины, в результате инцидента пострадали в том числе полицейские.

