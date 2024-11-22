Зеленский раскритиковал Раду за отказ работать во время воздушной тревоги

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной рады из-за отмены заседания, которое должно было пройти в пятницу, 22 ноября, а также дипломатов посольств иностранных государств по причине приостановки работы. Видеообращение размещено в телеграм-канале украинского лидера.

По его словам, если сработал сигнал воздушной тревоги, тогда в этом случае надо поберечь себя и уходить в укрытие. Если этого не происходит, тогда, как утверждает Зеленский, заводы, посольства и все государство должны работать в едином режиме. Он также попросил воспринимать сведения, в том числе от разведок, как информацию, а не как возможность уйти на выходной.

"Это касается всех – от Верховной рады и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Нет сирены – работаем и служим", – резюмировал украинский президент.

В пятницу, 22 ноября, взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины. По данным СМИ, в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. В городе Сумы было слышно не менее четырех взрывов.

На этом фоне посольство США в Киеве решило закрыться. Причиной дипмиссия указала возможные угрозы безопасности. Американских граждан призвали быть готовыми идти в укрытие.

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