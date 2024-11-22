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22 ноября, 12:36

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"Газета.ру": на западе Украины произошли взрывы в районе военного аэродрома

На западе Украины произошли взрывы в районе военного аэродрома – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, взрывы были слышны в городе Староконстантинове, который расположен в 5 километрах от военного аэродрома, где находится техника НАТО.

Взрывы также прогремели в Киевской и Днепропетровской областях Украины. По данным прессы, в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. В городе Сумы было слышно не менее четырех взрывов.

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