РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

02:11Политика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серии взрывов прогремели в ряде городов и областей на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Так, вечером 19 ноября взрывы раздались в Днепропетровске и городе Прилуки Черниговской области. В ночь на 20 ноября повторные взрывы произошли в Черниговской области, а также в Киеве.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, включая Киевскую, Черниговскую и Днепропетровскую области.
Российские военные ранее поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Как уточнили в Минобороны РФ, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.