РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серии взрывов прогремели в ряде городов и областей на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, вечером 19 ноября взрывы раздались в Днепропетровске и городе Прилуки Черниговской области. В ночь на 20 ноября повторные взрывы произошли в Черниговской области, а также в Киеве.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, включая Киевскую, Черниговскую и Днепропетровскую области.

Российские военные ранее поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Как уточнили в Минобороны РФ, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.