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24 ноября, 07:16

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ТАСС: взрывы прогремели в Киеве на Украине

Несколько взрывов раздалось в Киеве – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов произошла в Киеве утром 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Также звуки взрывов в ночь на 24 ноября раздавались в Сумах и городе Ромны Сумской области. Подробности также не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях Украины.

Российские войска ранее нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.

Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Кроме того, системы ПВО сбили 3 французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 8 снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников.

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