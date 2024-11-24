ТАСС: взрывы прогремели в Киеве на Украине

24 ноября, 07:16Политика
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Серия взрывов произошла в Киеве утром 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Местные власти пока не комментировали ситуацию.
Также звуки взрывов в ночь на 24 ноября раздавались в Сумах и городе Ромны Сумской области. Подробности также не приводятся.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях Украины.
Российские войска ранее нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.
Также военным удалось уничтожить на земле самолет МиГ-29 украинских воздушных сил. Кроме того, системы ПВО сбили 3 французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 8 снарядов американской РСЗО HIMARS и 59 беспилотников.
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