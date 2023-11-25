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00:39

Политика

Самолет с эвакуированными из Газы 105 россиянами приземлился в Домодедово

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС России доставил на родину еще 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-76 с группой из 105 граждан России и членов из семей, которых эвакуировали из сектора Газа, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Сообщается, что это уже восьмой спецрейс по доставке россиян на родину. Всего из Газы вернулись более 760 человек, из них более 360 – дети.

В ведомстве уточнили, что оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями Международной организации гражданской обороны.

Ранее Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что почти 900 человек обратились к России с целью эвакуироваться из сектора Газа на фоне обострения арабо-израильского конфликта. По словам президента РФ, помощь людям – это святая обязанность России.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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