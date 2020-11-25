Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.
Как пишет сайт пресс-службы Кремля, беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.
"Детально и во всех аспектах обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху", – сообщает пресс-служба.
Отмечается, что президенты двух стран подчеркнули необходимость последовательного и полного выполнения решений, принятых для установления стабильности в регионе.
"Проведен обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", – добавили в сообщении.
Ранее Владимир Путин оценил усилия РФ по урегулированию ситуации в Карабахе. По словам президента, Россия следовала договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ при участии Франции и США.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Позднее стало известно, что в район Карабаха будут направлены почти 2 тысячи российских миротворцев.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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