Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов вылетел из Баку после освобождения

Фото: телеграм-канал Mash

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Полиция Азербайджана провела обыски в офисе информагентства "Sputnik Азербайджан" 30 июня 2025 года. В результате были задержаны семь человек, в том числе Белоусов и шеф-редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.

Спустя время Картавых и Белоусова арестовали. Их обвинили в мошенничестве с нанесением ущерба, незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

После этого МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов. Спустя время Захарова сообщила, что консулам предоставили доступ к россиянам.

Затем стало известно, что Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. В середине октября он был освобожден из-под стражи и вылетел в Москву.

