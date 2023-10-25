25 октября, 17:57Политика
МИД Израиля решительно осудил высказывание Эрдогана по поводу ХАМАС
Фото: kremlin.ru
Израиль категорически не согласен с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Анкара считает палестинское радикальное движение ХАМАС не террористической организацией, а "освободительной группировкой". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД еврейского государства.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали ХАМАС "отвратительной" организацией, которая "даже хуже, чем "Исламское государство" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).
Также в МИД отметили, что ХАМАС жестоко и преднамеренно убивает мирных жителей, берет их в заложники и использует свой народ в качестве живого щита.
Ранее Эрдоган сравнил убийства мирных жителей сектора Газа с геноцидом. При этом, по его словам, мировое сообщество не способно дать отпор нападениям Израиля.
Президент Турции также выразил сожаление, что мировое сообщество не может "дать отпор незаконным и безудержным нападениям" Израиля на мирных граждан.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС
Читайте также