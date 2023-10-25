25 октября, 16:59Политика
Президент Словакии назначила новое правительство республики во главе с Фицо
Фото: 123RF/sylv1rob1
Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство республики, сообщает РИА Новости.
Премьер-министром назначен глава победившей на парламентских выборах партии Smer Роберт Фицо. Он возглавил правительство в четвертый раз.
На прошедших в Словакии парламентских выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра страны Фицо, который выступает резко против поставок военной помощи Киеву.
По его мнению, эта помощь ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения. Фицо пообещал избирателям не передавать Украине ни одного снаряда.
Лидеры трех политических партий Словакии объявили о создании правительственной коалиции – премьером республики в третий раз станет Фицо. Он занимал этот пост уже дважды – с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год.
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