Президент Словакии назначила новое правительство республики во главе с Фицо

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Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство республики, сообщает РИА Новости.

Премьер-министром назначен глава победившей на парламентских выборах партии Smer Роберт Фицо. Он возглавил правительство в четвертый раз.

На прошедших в Словакии парламентских выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра страны Фицо, который выступает резко против поставок военной помощи Киеву.

По его мнению, эта помощь ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения. Фицо пообещал избирателям не передавать Украине ни одного снаряда.

Лидеры трех политических партий Словакии объявили о создании правительственной коалиции – премьером республики в третий раз станет Фицо. Он занимал этот пост уже дважды – с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год.



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