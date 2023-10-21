Антиукраинская позиция премьера Словакии Фицо возникла после оскорбления Киевом – СМИ

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был оскорблен холодным приемом в Киеве в 2009 году, что может объяснять антиукраинскую позицию словацких эшелонов власти. Об этом сообщает издание Politico.

В материале указывается, что во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко три часа, после чего она перед камерами обругала Фицо за его "пророссийскую позицию".

"Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…> Его унизили", – рассказал один из словацких чиновников.

По его словам, после этого премьер-министр Словакии побывал в Москве, где его ожидал "роскошный прием". Именно после этих событий, пишет издание, Фицо занял открытую антиукраинскую позицию, так как для него это стало "чем-то личным".

На прошедших в Словакии парламентских выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра страны Фицо, который выступает резко против поставок военной помощи Киеву. По его мнению, эта помощь ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения. Фицо пообещал избирателям не передавать Украине ни одного снаряда.

Лидеры трех политических партий Словакии объявили о создании правительственной коалиции – премьером республики в третий раз станет Фицо. Он занимал этот пост уже дважды – с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год.

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