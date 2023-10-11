Бывший лидер Словакии в третий раз станет премьером республики

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Лидеры трех политических партий Словакии объявили о создании правительственной коалиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на трансляцию Словацкого телевидения.

Коалиция партий "Направление – социальная демократия" (Smer), "Голос – социальная демократия" и Словацкой национальной партии будет опираться на поддержку 79 из 150 депутатов парламента.

Премьером республики станет председатель Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он занимал этот пост уже дважды – с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год.

По итогам парламентских выборов спикером парламента станет представитель "Голоса" – тоже бывший премьер Петер Пеллегрини.

Ранее сообщалось, что партия "Направление – социальная демократия", которую возглавляет Роберт Фицо, лидировала на парламентских выборах страны.

Фракция, получившая 22,94% голосов и обеспечив себе в парламенте 42 из 150 мест, несколько раз выступала против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть другие серьезные проблемы.

После прошедших выборов президент Словакии Зузана Чапутова призвала отложить выделение военной помощи Украине, пакет помощи которой был утвержден еще при старом правительстве.

В итоге уходящее правительство приняло это решение после переговоров о формировании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Киева.

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