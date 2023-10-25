Опыт эвакуации при СВО могут внести в основы госполитики РФ до 2030 года

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Опыт эвакуации населения при СВО планируют ввести в основы государственной политики РФ в области гражданской обороны до 2030 года. Проект соответствующего указа президента уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В пункте 7 подпункты "в" – "д" изложить в следующей редакции: г) планирование и всестороннее обеспечение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе экстренной эвакуации и эвакуации с приграничных территорий", – указано в документе.

Отмечается, что при опасностях, которые возникают при проведении специальных военных операций, предлагается также использовать возможности единой сети электросвязи РФ, внедрять новые подходы к организации эвакуации, рассредоточения и отселения людей в безопасные районы. Помимо этого, следует заранее готовить под защитные сооружения гражданской обороны подземные помещения, в том числе метрополитены.

В пояснительной записке сообщается, что вследствие создания и развития гражданской обороны в новых российских регионах предлагается обновить редакцию приоритетного направления госполитики в этой области.

Ранее на Украине заявили о принудительной эвакуации порядка 250 детей с подконтрольной части ДНР. Речь идет о восьми населенных пунктах Артемовского и Покровского районов, где напряженная обстановка.

Вывозить каждого ребенка намерены вместе с одним из родителей или законным представителем. Эвакуацию проведут до начала холодов.

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