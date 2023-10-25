Главы Евросовета и ЕК разругались из-за эскалации конфликта в Израиле – СМИ

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Между главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошла ссора в связи с единоличной активностью последней во внешнеполитических вопросах. Об этом заявил Bloomberg со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Недовольство по поводу главы ЕК связано с ее высказыванием поддержки Израиля в борьбе с ХАМАС, тогда как страны Евросовета утвердили позицию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, которая не отразила ее должным образом. Как сообщает источник, дипломаты ЕС практически солидарны в критике фон дер Ляйен, а некоторые чиновники после ее визита в Израиль были вынуждены решать проблемы с арабскими государствами.

По словам дипломатов, соответствующий конфликт является "постыдным расколом в верхах", который сокращает эффективность работы руководства ЕС в тот момент, когда требуется твердая позиция по Украине, Израилю, Китаю и другим торговым вопросам.

Издание напомнило, что позицию ЕС во внешней политике диктует не Еврокомиссия, а сами страны, являющиеся членами союза. Однако они признают, что благодаря напористости фон дер Ляйен добилась больше других и стала почти символом Евросоюза, а ее авторитет не имеет прецедентов.

Позиции европейских стран по ситуации на Ближнем Востоке тоже различны: Германия поддерживает Израиль из-за исторической обусловленности, а Испания является одной из наиболее значимых стран ЕС в поддержке палестинцев, добавил Bloomberg.

Кроме того, издание отмечает, что сперва руководство ЕК критиковалось со стороны самой системы управления ЕС, но в ситуации с Израилем фон дер Ляйен "оскорбила некоторые государства – члены ЕС из-за смелости говорить от их имени".

Ранее бывший глава МИД Египта Набил Фахми заявил, что западные страны делают все возможное, чтобы испортить собственную репутацию в арабском мире, применяя ужасающие и вопиющие двойные стандарты. Таким образом экс-министр прокомментировал действия Соединенных Штатов и их союзников по отношению к конфликту между Палестиной и Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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