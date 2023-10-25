Российские войска уничтожили более 200 военных ВСУ на донецком направлении

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские подразделения группировки войск "Юг" уничтожили более 200 солдат ВСУ на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск Вадима Астафьева.

Так, военнослужащие ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы украинских войск в районах Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Помимо этого, подразделения радиационной, химической и биологической защиты при помощи реактивных снарядов тяжелых огнеметных систем поразили группы пехоты возле Артемовска.

Кроме того, были уничтожены три самоходные артиллерийские установки польского производства Krab, американское оружие М-777, САУ "Гвоздика", а также расчет миномета калибра 120 миллиметров.

Астафьев добавил, что средствами ПВО, РЭБ и огнем стрелкового вооружения удалось уничтожить девять беспилотников около населенных пунктов Зайцево и Берестовое, а также пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в северной части Черного моря обнаружили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Противодиверсионные ракетно-бомбовые комплексы нанесли по ним огневое поражение.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли до двух рот живой силы в ходе боевых действий на купянском направлении. Кроме того, украинская армия также потеряла два БТР М113, один пикап, боевую бронированную машину "Козак" и один пункт боепитания.

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