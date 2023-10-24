Морпехи ВСУ отказываются десантироваться на левый берег Днепра – МО РФ

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Морские пехотинцы украинской армии отказываются десантироваться на левый берег Днепра из-за больших потерь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на херсонском направлении за последние сутки российские войска ликвидировали до 55 украинских военных, три автомобиля противника и гаубицу Д-20.

До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три безэкипажных катера в Черном море. По информации МО РФ, удары по украинским водным объектам были совершены в северной части акватории. Их осуществили из противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов.



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