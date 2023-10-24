ВС РФ уничтожили три украинских безэкипажных катера у берегов Крыма

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины обнаружили в северной части Черного моря. Противодиверсионные ракетно-бомбовые комплексы нанесли по ним огневое поражение, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", – говорится в сообщении.

До этого ВС РФ в период с 14 по 20 октября нанесли четыре групповых удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием, в результате чего, в частности, был ликвидирован склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Уточнялось, что удары наносились по местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, по складам горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее ВС РФ отбили две атаки отрядов ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, а также нанесли удары по живой силе и технике Украины в районе Работино. По информации МО РФ, украинская сторона потеряла около 40 солдат.

Кроме того, российские десантники при помощи самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 "Нона" поразили взводный опорный пункт ВСУ в районе Артемовска. Экипажи "Ноны" совершили марш на огневые позиции, провели прицеливание и поразили опорный пункт, ликвидировав засевшую в нем живую силу ВСУ.

ВС РФ отбили 6 атак ВСУ на краснолиманском направлении