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Вооруженные силы Украины применили весь свой потенциал для контрнаступления, однако это их не спасло. Об этом на YouTube-канале Danny Haiphong заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

По его словам, украинские войска задействовали в боях свои последние резервы. Как отметил американский военный, ВСУ не удалось прорвать первую линию обороны.

Он добавил, что страны – члены Североатлантического альянса недооценили возможности ВС РФ, которые показали отличную подготовку, большое число солдат, оборудования и боеприпасов.

"Именно поэтому у них до сих пор есть преимущество на поле боя. У НАТО закончилось оружие, боеприпасы. <…> Они не готовы к долгосрочному конфликту", – заключил Берлетик.

До этого Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Однако, несмотря на это, сообщил российский лидер, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО. Россия в ответ на это реагирует соответствующим образом.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены